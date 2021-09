In België worden jaarlijks iets meer dan 10.000 vrouwen - en een handvol mannen - met de diagnose borstkanker geconfronteerd. In 2020 waren het er als gevolg van het tijdelijk on hold zetten van de screeningsprogramma's wel 14 procent minder, maar dat verandert niets aan het feit dat België nog steeds koploper is inzake borstkanker. Ondanks zeer behoorlijke overlevingskansen slaat zo'n diagnose in als een bom. Als patiënt beland je in een rollercoaster van angst en onzekerheid en moet je door een reeks ingrijpende behandelingen en nabehandelingen. Ni...

In België worden jaarlijks iets meer dan 10.000 vrouwen - en een handvol mannen - met de diagnose borstkanker geconfronteerd. In 2020 waren het er als gevolg van het tijdelijk on hold zetten van de screeningsprogramma's wel 14 procent minder, maar dat verandert niets aan het feit dat België nog steeds koploper is inzake borstkanker. Ondanks zeer behoorlijke overlevingskansen slaat zo'n diagnose in als een bom. Als patiënt beland je in een rollercoaster van angst en onzekerheid en moet je door een reeks ingrijpende behandelingen en nabehandelingen. Niet alleen je gezondheid staat op het spel, ook psychologisch is borstkanker een zware dobber. Mogelijk word je geconfronteerd met haaruitval als gevolg van chemotherapie of kom je door hormoontherapie abrupt in de menopauze terecht. Je partnerrelatie komt onder druk en als single kun je niet zonder de steun van enkele goede vrienden. Misschien had je als jonge vrouw nog wel een kinderwens. En wat met je werk? Speel je open kaart met je collega's en je werkgever? Wat zijn de gevolgen voor je zaak als je zelfstandige bent? Hoe en wanneer pik je die draad weer op? Kortom, kanker zet je leven op zijn kop. De best mogelijke behandeling om de ziekte onder controle te krijgen is de eerste prioriteit, maar ook nazorg en omkaderende zorg zijn geen overbodige luxe. Integendeel. Dat besef is sinds de coronacrisis, toen zorg een tijdlang beperkt bleef tot het hoogstnoodzakelijke, alleen maar gegroeid. De vzw Pink Ribbon is vooral bekend als organisatie die borstkanker onder de aandacht brengt, maar speelt ook een cruciale rol in het ondersteunen en financieren van de omkaderende nazorg voor patiënten. Dreigend haarverlies door chemotherapie? Pink Ribbon ging met de kappers in zee en ondersteunt behandelingen die haarverlies tegengaan. Je veerkracht onder nul? De organisatie van het roze lintje moedigt je aan om te wandelen, en nam hiervoor wandelcoaches onder de arm die je desgewenst op weg helpen. Problemen op de werkplek? Pink Monday helpt je om het gesprek aan te knopen met je werkgever en moedigt deze laatste aan om aan borstkankerpatiënten een gepast traject op maat aan te bieden. Een kinderwens? We hebben wereldexpertise in Brussel voor jonge vrouwen met kanker én kinderwens, en dankzij Pink Ribbon staat die nu beschreven op een toegankelijk informatieplatform (www.family-hope.eu). Vrouw of man, jong of oud, single of gezin: borstkanker doormaken doe je niet alleen. Er bestaan heel wat ondersteunende initiatieven die het traject waar je doorheen moet draaglijker maken, als een warm deken in donkere dagen. In dit magazine lees je er alles over.