Beperk de belasting

1. Loop rechtop (kruin omhoog). 2. Houd je hoofd niet in je nek en ook niet te ver naar voren. 3. Breng je schouders omlaag. 4. Beweeg armen ontspannen mee met de beenbeweging. 5. Houd de elleboog in een gebogen stand (ongeveer 90 graden). 6. Houd het bekken stabiel, laat het niet inzakken, maar probeer je goed uit te strekken. 7. Maak gebruik van de zwaartekracht door iets voorover te hellen vanuit de enkels. 8. Let op je ademhaling en leg het accent op de uitademing, bijvoorbeeld 2 tellen in-, 4 tellen uitademen. BRON: RUNNER'S WORLD.