• Blijf sceptisch tegenover verhalen die viraal gaan, ook als ze door vrienden gedeeld worden. • Ontvolg of blokkeer mensen die onzin verspreiden. Als je toch reageert, neem je zelf ongewild deel aan het verspreiden van fake news. • Denk eraan: halve waarheden zijn ook leugens. • Twijfel je aan een verhaal op sociale media, onderzoek dan eerst zelf wat ervan klopt. • Like en deel betrouwbare gezondheidsinformatie. Als iedereen meedoet, overstemmen we samen de onzin op sociale media.