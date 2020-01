1. Doe niet te veel water in de kookpot.

1. Doe niet te veel water in de kookpot. 2. Houd het deksel op de kookpot (je verbruikt 2 tot 3 keer minder energie). 3. Bakken in een kleine pan is milieuvriendelijker dan in een grote (je verliest minder energie). 4. Kook je met gas, zet het vuur niet te hoog: dat vraagt tot 80% meer energie. 5. Elektrisch koken is beter voor het milieu dan koken op gas, zeker als je groene stroom gebruikt. 6. Weeg je porties (pasta, rijst...) af; zo vermijd je verspilling. 7. Bewaar restjes in de koelkast en maak er 's anderendaags een ander gerecht van. 8. Zet de oven eerder uit dan de baktijd aangeeft. 9. Stoom groenten in een stoommandje in plaats van ze te koken. 10. Draag zorg voor je keukengerief en - apparaten. Zo gaan ze langer mee.