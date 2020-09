• Wees altijd bezorgd als iemand spontaan over zelfmoord spreekt.

• Wees altijd bezorgd als iemand spontaan over zelfmoord spreekt. • Iemand met zelfmoordneigingen helpen is ingrijpend. Doe wat je kan, maar zorg ook voor jezelf. • Benoem dat jij dit niet alleen mee kunt dragen en help de persoon om er ook met anderen over te spreken. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813. be.