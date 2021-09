'Het zit niet in onze familie' is een van de grootste misverstanden over borstkanker. In werkelijkheid is meer dan de helft van de vrouwen met borstkanker als enige getroffen in de familie. Daarom moeten we allemaal alert zijn voor de alarmsignalen. Ieder jaar zet Pink Ribbon ze opnieuw in de verf, met de steun van de Nationale Loterij.

Sommige vrouwen zijn ervan overtuigd dat ze een groot risico lopen op borstkanker omdat hun moeder of tante door de ziekte getroffen is. Dat is niet juist. Als een familielid borstkanker heeft, is je eigen risico wel wat hoger, maar niet in verontrustende mate. Behalve wanneer er sprake is van erfelijke borstkanker, wat meestal niet zo is. Omgekeerd zijn er vrouwen die denken dat ze zelf geen risico lopen op borstkanker omdat het niet in hun familie voorkomt. Zij hebben het al helemaal bij het verkeerde eind, want bij zeven op de tien vrouwen met borstkanker komt de ziekte niet in de familie voor. Daarom moeten we allemaal alert zijn voor mogelijke alarmtekens die kunnen wijzen op borstkanker. Dat is in meer dan de helft van de gevallen, maar niet altijd, het ontdekken van een hard knobbeltje in een borst. Het signaal waarvan we de mogelijke ernst allemaal goed kennen. Zo'n verdacht knobbeltje is lang niet het enige alarmsignaal. Een ontluikende borstkanker kan zich ook op andere manieren manifesteren, met een knobbeltje op de borst of onder de oksel bijvoorbeeld. Andere alarmtekens zijn een putje in je borst, een vervormde borst, een ingetrokken tepel, vochtverlies uit de tepel, een oneffen, schilferige huid of roodheid van een gedeelte van de borst.In totaal zijn er negen alarmsignalen die kunnen wijzen op borstkanker (zie tekeningen). Jaar na jaar zet de vzw Pink Ribbon, dankzij alle spelers van de Nationale Loterij, deze alarmtekens in de kijker.