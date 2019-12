"Blauwe plekken" in het been

De radiologische beeldvorming is zo ver gevorderd dat vandaag afwijkingen gevisualiseerd worden waarvan de betekenis nog niet duidelijk is. Eén daarvan is bot-oedeem.

Onze beenderen zijn opgebouwd uit 2 soorten botweefsel: het compacte bot aan de buitenkant en spongieus bot binnenin. Compact bot geeft beenderen hun sterkte, terwijl het spongieuze bot is samengesteld uit een sponsachtig netwerk van dunne beenbalkjes waarvan de holten gevuld zijn met beenmerg. Beenmergcellen zorgen voor de aanmaak van nieuwe bloedcellen en voor voeding van het botweefsel zelf.

...

