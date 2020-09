Rust is meestal geen goed advies bij borstkanker. Beweging daarentegen verkleint de kans op herval en bevordert je herstel. "Kies een bewegingsactiviteit die je leuk vindt, stel haalbare doelen en beloon jezelf."

Voldoende bewegen beschermt je niet alleen tegen de ontwikkeling van borstkanker, het verkleint ook je kans op herval én het zorgt ervoor dat je behandeling beter aanslaat. Na een borstkankeroperatie in beweging komen voelt soms wat contra-intuïtief. Op zo'n moment lijk je vooral nood te hebben aan rust. "Toch is het belangrijk om net dan fysiek actief te blijven", vertelt kinesitherapeute An De Groef (Universiteit Antwerpen en KU Leuven), die borstkankerpatiënten in bewegi...

Voldoende bewegen beschermt je niet alleen tegen de ontwikkeling van borstkanker, het verkleint ook je kans op herval én het zorgt ervoor dat je behandeling beter aanslaat. Na een borstkankeroperatie in beweging komen voelt soms wat contra-intuïtief. Op zo'n moment lijk je vooral nood te hebben aan rust. "Toch is het belangrijk om net dan fysiek actief te blijven", vertelt kinesitherapeute An De Groef (Universiteit Antwerpen en KU Leuven), die borstkankerpatiënten in beweging tracht te brengen. "Een van de meest gehoorde klachten die gepaard gaan met borstkanker is vermoeidheid. Het lijkt paradoxaal, maar die bestrijd je niet alleen met rusten. Te veel rust na een operatie kan je in een vicieuze cirkel van conditionele achteruitgang en vermoeidheid brengen. Voldoende beweging doorbreekt die cirkel.""Er is niets op tegen om ook tijdens bestralingen of chemotherapie fysiek actief te blijven. Dat hoeft geen topsport te zijn. Wekelijks enkele keren wandelen of fietsen kan al volstaan. In de overgrote meerderheid van de gevallen is beweging tijdens een behandeling veilig. Wie zich toch onzeker voelt, polst best eens bij haar oncoloog wat oké is en wat niet." Behalve fysieke weerbaarheid schenkt beweging je ook een betere mentale gezondheid. "Borstkanker is een zware diagnose. Bij veel vrouwen komt zo'n verdict hard aan. Beweging, zeker samen met anderen, mildert angst en depressieve symptomen en bevordert je slaapkwaliteit." Om goed te zijn zou je minstens 150 minuten per week matig intensief moeten bewegen. Daaronder vallen wandelen, fietsen, het gras afrijden, poetsen, enzovoort. Vrouwen die conditioneel sterk achteruitgingen door borstkanker komen in aanmerking voor een revalidatieprogramma in het ziekenhuis of onder begeleiding van een kinesitherapeut op doorverwijzing van een arts. "De meeste vrouwen kunnen na hun operatie nog altijd terecht in het reguliere circuit. Bijvoorbeeld bij de plaatselijke wandel-, fiets- of fitnessclub. Samen bewegen werkt motiverend. Een vaste sportpartner of een hond helpt je de deur uit. Belangrijk is dat je jezelf haalbare doelen stelt en in kleine stapjes werkt. Na een zware operatie hoef je niet meteen 5 kilometer te gaan wandelen. Wees een beetje mild voor jezelf en gun jezelf een beloning als je een doel hebt volbracht. En, hoe logisch het ook klinkt, doe iets wat je graag doet, want dat hou je het langste vol."