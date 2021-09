Wandelen is niet alleen goed voor ons lichaam, maar ook voor onze geest. Een regelmatige wandeling in de frisse buitenlucht helpt ons om de dag goed door te komen. En wist je dat wandelen je kans op borstkanker én je kans op herval na borstkanker verkleint?

Actieve mensen lopen minder kans op vroegtijdige sterfte, zowel door kanker als door hart- en vaatziekten. Dat verband is in tal van studies aangetoond. Wie weinig beweegt, heeft vaker overgewicht, diabetes type 2 en andere kwalen. Ook wie borstkanker heeft, herstelt sneller en heeft minder kans op herval. Daar is geen duidelijke verklaring voor, maar grote studies wijzen wel allemaal in die richting. Recentelijk verzamelden en analyseerden Canadese onderzoekers alle studies die het effect van leefstijlfactoren bij vrouwen met een borstkankerverleden onderzochten. Er waren studies bij over de effecten van roken, alcoholconsumptie, gewicht, diëten en sporten. Uit hun analyse komt bewegen naar voren als het beste wat je zelf kunt doen om herval na borstkanker te voorkomen: het risico om vooralsnog te sterven door borstkanker vermindert met 40% als vrouwen minstens 150 minuten per week met een matige intensiteit bewegen. Concreet kun je bijvoorbeeld 5 keer per week een halfuur stevig wandelen of maak je langere wandelingen in het weekend en enkele korte op weekdagen. Het maakt niet uit hoe je de 150 actieve minuten verspreidt over de week, op voorwaarde dat je stevig doorwandelt, waarbij je lichtjes zweet en je hartslag omhoog gaat. Windowshoppen hoort daar dus niet bij, net zo min als wandelen van je bureau naar de koffieautomaat. Lichaamsbeweging heeft een grotere impact op je herstel en op je risico op herval dan gezonde voeding en matige alcoholconsumptie. Al moet gezegd dat niet alle vrouwen na of tijdens een borstkankerbehandeling in staat zijn om grote wandelingen te maken. Het is echt niet abnormaal dat je niet meteen de geadviseerde 150 minuten per week haalt. Vermoeidheid, lymfoedeem en andere klachten kunnen hinderen. Daarom is het goed om een wandelcoach in te schakelen die je op weg helpt, een service die Pink Ribbon en Wandelsport Vlaanderen aanbieden. Er bestaat ook veel onderzoek naar de impact van lichaamsbeweging op de geestelijke gezondheid. Doorgaans wijzen die studies op een gunstige invloed. Zo vinden bijna 50 studies een verband tussen een actieve levensstijl en een lager risico op depressie. Een andere zeer grote opvolgstudie, waaraan meer dan 1,2 miljoen volwassen Amerikanen deelnamen, bevestigt dat regelmatig bewegen, 3 tot 5 keer per week gedurende 30 tot 45 minuten, het mentale welzijn duidelijk verbetert. Bovendien is dat effect vergelijkbaar voor alle sporten, ongeacht de intensiteit. Wandelen is net zo goed voor de mentale weerbaarheid als fietsen of lopen.