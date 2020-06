Veel bewegen helpt om gezond, fit en slank te blijven, weten we. Maar niet iedereen is even gemotiveerd om de ziel uit zijn lijf te sporten. En dat hoeft ook niet zo nodig om al een verschil te maken, volgens L...

Veel bewegen helpt om gezond, fit en slank te blijven, weten we. Maar niet iedereen is even gemotiveerd om de ziel uit zijn lijf te sporten. En dat hoeft ook niet zo nodig om al een verschil te maken, volgens Lieven Maesschalck, de vermaarde kinesist van de Rode Duivels. Om op het goede spoor te geraken kun je al starten met kleine aanpassingen in je dagelijkse routine: je lichaamshouding verbeteren, slechte gewoontes bijschaven, ook bewegen op het werk en op reis, kwalitatief (sport)materiaal aanschaffen, fitness-apps gebruiken om je vooruitgang te meten, enzovoort. In Move deelt hij heldere inzichten en adviezen en toegankelijke oefeningen voor een breed, jong en ouder publiek. Ook waarschuwt hij voor (fitness)blunders die tot blessures en demotivatie kunnen leiden. Want het allerbelangrijkst is dat je kunt blíjven sporten, je leven lang.