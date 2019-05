Het rendement dat je op de beurs behaalt, is niet netto. De Belgische fiscus gaat met nogal wat procent aan de haal. Zowel voor aandelen als voor obligaties, fondsen als trackers. Intussen probeert Europa de beleggers te beschermen.

Aandelen

Inkomsten uit aandelen, dividenden genoemd, worden normaal belast tegen 30%. Als de emittent Belgisch is of als het dividend rechtstreeks wordt gecrediteerd op een rekening van een in België gevestigde instelling, dan hoeft de belegger in principe niets meer te doen, want de roerende voorheffing zal ingehouden zijn. In het andere geval moet de belegger de inkomsten aangeven. Sinds 2018 is een bedrag van 640 euro - na indexering - per jaar en per belastingplichtige vrijgesteld, op aanvraag en mits je de passende bewijsstukken voorlegt. De taks op beursverrichtingen (TOB) tegen het tarief van 0,35% is verschuldigd bij de aankoop en wederverkoop op de secundaire markt. Meerwaarden zijn normaal niet belastbaar, maar minderwaarden zijn evenmin aftrekbaar.

