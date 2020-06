De tweede berg van David Brooks, een veelgelezen columnist van The New York Times, is in deze (post)coronatijd erg relevant. Door de opgelegde social distancing ervaren we in hoofd en lijf ...

De tweede berg van David Brooks, een veelgelezen columnist van The New York Times, is in deze (post)coronatijd erg relevant. Door de opgelegde social distancing ervaren we in hoofd en lijf wat er écht toe doet. Daarom nemen we ons voor (weer meer) verbintenissen aan te gaan, met familie, de gemeenschap, een roeping, een filosofie of een geloof. Of in Brooks' woorden: we willen (weer vaker) de tweede berg gaan bewandelen. We vertoeven al te vaak op de eerste berg, waar alles draait om persoonlijke succeservaringen, waarmee we een veelal kortstondig geluksgevoel oogsten. Terwijl het leven op de tweede berg ons vreugde oplevert - een gevoel dat vaak nog bevredigender is, omdat het meer fundamenteel en blijvend kan zijn. Met dit inspirerende en persoonlijke boek gidst Brooks je naar en op de tweede berg.