Deze trendy e-bike met voorwielmotor leent zich perfect voor gebruik in de stad. Hij heeft een voorwielmotor, drie of zeven versnellingen, dichte kettingkast, ledverlichting met standlichtfunctie, velgrem en rollerbrake (achter). De kabels zijn slim weggewerkt in het frame, zodat je in de fietsenstalling nergens achter kan blijven haken. Hij is er in een dames- en herenuitvoering. De Fonk is ook verkrijgbaar zonder motor. Je hebt keuze uit drie accu's: 300, 400 en 500 watt. Vanaf ? 1299.