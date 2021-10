Interne krijgskunsten zoals tai chi stellen je in staat om naar je lichaam te luisteren en ermee in harmonie te zijn. Zo helpen ze om valpartijen te vermijden of om vooruitgang te boeken in andere sporten.

Tai chi is een 'interne' krijgskunst, in tegenstelling tot karate of judo. Het vindt zijn oorsprong in het taoïsme en werd eeuwen geleden in China tijdens de Ming-dynastie ontwikkeld. Tai chi is een combinatie van oude technieken die de flexibiliteit, de ademhaling en de meditatie stimuleren. De bewegingskunst omvat ook verdedigings- en aanvalstechnieken, maar de belangrijkste betekenis ligt in het vrijmaken van de 'chi', de innerlijke energie. Tai chi is gebaseerd op een opeenvolging van vloeiende bewegingen, en is geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus, net als qi gong en de Japanse versie ervan, kiko. In tijden van stress, lange uren achter de computer en langdurig zitten kan tai chi een bron van ontspanning en zelfontdekking zijn. Tai chi richt zich op het 'nu'. De regelmaat van de bewegingen werkt kalmerend, verbetert de flexibiliteit, de controle over de bewegingen en het evenwicht, en neemt de spanning weg. Je leert je ademhaling vanuit de buik te controleren. Lichaam en hoofd handelen in harmonie. Een tai-chi-sessie is een rustpunt in een hectisch leven. Tai-chi-leraar Pierre Billiet legt uit. "Je bent gefocust op je lichaam, je luistert ernaar of je herontdekt het tijdens een tai-chi-sessie. Er zijn heel wat voordelen. Zo vermindert tai chi het valrisico bij ouderen met de helft. De kunst is toegankelijk voor iedereen, vanaf 6 jaar. Het is een zeer complete bewegingskunst. Hoewel tai chi zich minder specifiek richt op kracht en conditie dan andere sporten, zorgt de veelheid aan oefeningen ervoor dat je lichaam versterkt en hebben sommige van de snellere bewegingen een positief effect op hart en bloedvaten. Tai chi volstaat om een goede gezondheid en mentale fitheid te behouden. Ook een topsporter kan er zijn voordeel mee doen in zijn of haar discipline." "De bewegingen zijn eenvoudig", weet Billiet. "Je kunt thuis herhalen wat je in de sessie hebt geleerd. Ik adviseer 1 of 2 sessies per week in de club en 1 of 2 sessies per dag thuis. De duur van de sessies hangt af van je niveau. Als beginner kun je starten met een sessie van ongeveer 10 minuten, terwijl je als pro zeker 2 uur oefent." Je haalt er snel winst uit. "Elke les is een les in gezondheid. De eerste sessie levert al iets op, omdat we op veel verschillende aspecten werken." Het uitvoeren van de bewegingen kan traag lijken, maar eens je de basistechnieken onder de knie hebt, kun je een ongelofelijke snelheid bereiken. Tai chi is een krijgskunst en "nuttig, ongeacht je niveau. Zo drukte een door een dronken tafelgenoot gepeste obese dame van rond de 60 jaar haar belager met 1 hand tegen de muur, terwijl ze pas een 3- à 4-tal jaar tai chi beoefende, in haar eigen tempo." En Pierre Billiet geeft nog een voorbeeld van de voordelen van tai chi. "Ik ben verre van struis. Toen ik een leerling aanbood om hem voor te gaan op de trap voor het geval hij zou vallen, lachte hij me in mijn gezicht uit. Ik daagde hem uit me te duwen en hield hem met 1 hand tegen."