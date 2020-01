Badminton geldt algemeen als een veilige sport. Maar de shuttles (pluimpjes) zijn hard en vliegen snel in het rond, terwijl...

Badminton geldt algemeen als een veilige sport. Maar de shuttles (pluimpjes) zijn hard en vliegen snel in het rond, terwijl de spelers relatief dicht bij elkaar staan. De shuttles zijn met 25 à 28 mm net iets groter dan het gemiddelde oog van 23 mm en kunnen dat ernstig verwonden bij een rechtstreekse impact. Het risico is vooral groter bij dubbelspel, als de partner op dezelfde speelhelft staat en met het gezicht naar zijn medespeler gericht is, wat vaak gebeurt. Oogartsen raden aan een beschermende bril te dragen.