In de Chinese hoofdstuk Beijing wordt aan de hand van een loterijsysteem bepaald wie met de auto mag rijden en wie niet. Wie een autovergunning 'wint' mag zich voor de volgende 6 maanden een auto aanschaffen. Amerikaanse en Chinese onderzoekers wilden weten of autorijden een effect heeft op lichaamsbeweging en gewicht van Chinezen uit de hoofdstad. Ze voerden een enquête uit bij winnaars en verliezers van de autoloterij en peilden naar leefgewoonten, gebruik van het openbaar vervoer en gewicht. 9 op de 10 loterijwinnaars schaften zich inderdaad een auto aan, wat leidde tot minder gebruik van het openbaar vervoer, minder wandelen en fietsen en op termijn een significante gewichtstoename in vergelijking met loterijverliezers.