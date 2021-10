Behalve beeldbellen zijn er nog heel wat andere digitale hulpmiddelen op het vlak van welzijn en geestelijke gezondheid. "Het aanbod is divers", zegt Tom Van Daele, psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisec...

Behalve beeldbellen zijn er nog heel wat andere digitale hulpmiddelen op het vlak van welzijn en geestelijke gezondheid. "Het aanbod is divers", zegt Tom Van Daele, psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving. "Op sommige sites en zelfhulpapps vind je vooral informatie, andere gaan meer in de richting van begeleide zelfhulp: je doorloopt een oefenprogramma en krijgt soms een duwtje in de rug van een hulpverlener. Er zijn ook apps waarin je regelmatig je gemoedstoestand of stressniveau kunt ingeven om zo bepaalde patronen te ontdekken." Om het kaf van het koren te scheiden is er nu de website onlinehulp-apps.be: professionals én het grote publiek vinden hier wegwijzers naar geschikte en betrouwbare onlinehulp. Bij elke gescreende en goedgekeurde app en website worden de sterktes en aandachtspunten vermeld. De website bevat al zo'n 80 apps en websites. Onlinehulp-apps.be is een project van onder andere verschillende hogescholen, steunpunt Mens en Samenleving en Te Gek!?/Steunpunt Geestelijke Gezondheid.