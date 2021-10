Angst voor clowns is geen zeldzaam fenomeen bij kleine kinderen: 1,2% leidt aan de fobie. Ook tieners en volwassenen kunnen ermee g...

Angst voor clowns is geen zeldzaam fenomeen bij kleine kinderen: 1,2% leidt aan de fobie. Ook tieners en volwassenen kunnen ermee geconfronteerd worden, zij het in mindere mate. De idee van een clown is vermaak brengen. Maar als kinderen een nare ervaring hebben met een clown, kan de confrontatie omslaan in paniek. Horrorfilms zoals IT, waarin een clown de hoofdrol speelt, of filmpjes die online circuleren waarbij clowns mensen schrik aanjagen in plaats van aan het lachen te brengen, hebben een invloed op het ontstaan van coulrofobie. Een tip voor ziekenhuisclowns: informeer je vooraf of de kinderen die je wilt vermaken niet bang zijn voor clowns.