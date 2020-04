Chirurgen die maagverkleiningsoperaties uitvoeren en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de begeleiding van personen die vanwege ernstig overgewicht onder het mes gaan, doen hun uiterste best om patiënten tevreden te stellen en goed te begeleiden. Laten we daarvan uitgaan. Obesitaschirurgie biedt niet alleen uitzicht op een significante gewichtsreductie, maar ook op een verbeterde gezondheid, want met het verdwijnen van veel overtollige kilo's vermindert het risico op hart- en vaatziekten, sommige kankers en ziekten zoals diabetes t...

Chirurgen die maagverkleiningsoperaties uitvoeren en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de begeleiding van personen die vanwege ernstig overgewicht onder het mes gaan, doen hun uiterste best om patiënten tevreden te stellen en goed te begeleiden. Laten we daarvan uitgaan. Obesitaschirurgie biedt niet alleen uitzicht op een significante gewichtsreductie, maar ook op een verbeterde gezondheid, want met het verdwijnen van veel overtollige kilo's vermindert het risico op hart- en vaatziekten, sommige kankers en ziekten zoals diabetes type 2. Wie ervoor kiest, moet wel goed beseffen dat zo'n operatie slechts een beginpunt is en een drastische verandering van levensstijl vergt. Iets wat vaak niet lukte voor de ingreep, en mee de oorzaak van de zwaarlijvigheid is, moet na de ingreep wel. Door in sneltempo tientallen kilo's te verliezen, zijn de meeste mensen gelukkig wel sterk gemotiveerd om een gezondere levenswandel na te streven. Er geldt een vrij strikt dieetadvies, want afhankelijk van het type ingreep kunnen vitaminetekorten, diarree en zelfs ondervoeding optreden. Grote maaltijden verorberen wordt moeilijk. Lichaamsbeweging is een must om het lichaam weer in vorm te krijgen en dat zo te houden. Een ander heikel punt is de overgevoeligheid voor alcohol die na de operatie ontstaat, vooral na een gastric bypass. Samen met het uitschakelen van een deel van de maag wordt het enzym alcoholdehydrogenase - dat alcohol afbreekt in de maag - grotendeels uitgeschakeld. Het gevolg is dat meer alcohol in het bloed wordt opgenomen en je sneller dronken wordt. Veel mensen voelen zich behoorlijk tipsy na 1 glas en sommige zijn al stomdronken na 2. Overconsumptie van alcohol (meer dan 10 eenheden per week) is om die reden een contra-indicatie voor een vermageringsoperatie, maar daar wordt in veel gevallen te weinig op ingegaan. Mensen die een vermageringsoperatie ondergaan, krijgen wel de raad alcohol af te zweren of op zijn minst fors te verminderen, maar de ervaring leert dat dat meestal niet lukt. Wie graag een glas dronk, blijft dat in 8 op de 10 gevallen doen. Door de verhoogde gevoeligheid voor alcohol neemt ook de kans op een alcoholverslaving toe. Opvallend veel personen die in een alcohol-ontwenningskliniek worden opgenomen, hebben ooit een vermageringsoperatie ondergaan. Overigens ziet men ook een toename van het rookgedrag na een vermageringsoperatie. Het wijst er eens te meer op dat leven na een vermageringsoperatie een hele opdracht is, waarvan je goed doordrongen moet zijn alvorens je aan het proces begint. Denk eraan: er is geen weg terug.