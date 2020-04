Googel eens op 'aluminium' en 'vaccin' en je vindt een rist websites die waarschuwen voor onherroepelijke schade door aluminiumverbindingen in vaccins. De veel gebruikte hulpstoffen worden onder andere in verband gebracht met het chronischevermoeidheidsyndroom...

Googel eens op 'aluminium' en 'vaccin' en je vindt een rist websites die waarschuwen voor onherroepelijke schade door aluminiumverbindingen in vaccins. De veel gebruikte hulpstoffen worden onder andere in verband gebracht met het chronischevermoeidheidsyndroom en alzheimerdementie. Aluminiumverbindingen worden toegevoegd aan vaccins omdat ze ervoor zorgen dat ons afweersysteem beter (sneller en krachtiger) antwoordt op de vaccinatie, waardoor de werkzaamheid toeneemt. Daardoor kan de hoeveelheid antigeen, het werkzame bestanddeel in vaccins, verlaagd worden. In de afgelopen 80 jaar werden aluminiumverbindingen wereldwijd op grote schaal gebruikt bij de productie van vaccins, en in die tijdspanne werden nog nooit schadelijke effecten waargenomen. Toch zijn veel mensen bang voor het idee dat vaccins het metaal bevatten. Aluminium is inderdaad een licht metaal, dat zeer veel voorkomt in de natuur. Het zit bijvoorbeeld ook in de lucht, in voedsel en in drinkwater. Een groot deel van de aardkorst bevat aluminium. Per dag krijgen we 5 à 10 mg aluminium binnen via onze ademhaling en ons voedsel. Vaccins bevatten 0,1 tot 0,5 mg per dosis, wat niets voorstelt in vergelijking met wat we dagelijks inademen en eten. Zelfs dat blijft ver onder de aanvaardbare niveaus.