Yvette Bovyn (81) ruilde haar stadsfiets voor een elektrisch exemplaar.

'Als ik vroeger had geweten wat ik vandaag weet, dan had ik me al veel eerder een elektrische fiets aangeschaft', zegt Yvette Bovyn. De tachtiger gaat nog maar haar derde zomer met een e-bike in, maar tikte met haar elektrische tweewieler al meer dan 3300 kilometer aan. 'Elk jaar ben ik in de zomermaanden aan zee te vinden, maar ik merkte dat tegen de wind in fietsen me meer moeite begon te kosten. Een vriendin raadde me een elektrische fiets aan, en na een ritje op die van haar was ik verkocht. Ondertussen ben ik bijna vaker op de fiets dan in de auto te vinden. Bij koud en guur weer neem ik de auto, maar op alle andere momenten ga ik liever met de fiets.' Elektrisch rijden was voor Yvette niet echt een aanpassing. 'Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik in het algemeen nog fit ben. Alleen moet je aandachtiger zijn op de weg, maar dat weegt niet op tegen het grootste voordeel: dat ik niet zo hard meer moet trappen. Ik heb altijd graag gefietst, maar zou de kilometers die ik nu afleg niet meer met een gewone fiets kunnen doen. Wekelijks ga ik met een vriendin voor twintig of dertig kilometer op pad. Of veertig, bij uitzondering, maar dat beklaag ik me de dag nadien.' ( lacht) Yvette grijpt nu nog sneller naar de fiets dan vroeger. 'Alles wordt een uitstap met een elektrische fiets. Als ik een boodschap moet doen, laat ik de auto staan. Omdat de extra ondersteuning me toelaat om extra kilometers te doen, trek ik vaak de natuur in om via een omweg op mijn bestemming te geraken. Mijn fiets heeft me al vaak op onverwachte plekken gebracht.'