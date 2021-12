Ruim 15 jaar geleden, in september 2006, bracht Roularta met trots het eerste nummer van Bodytalk uit, een kritisch gezondheidsmagazine zonder reclame, gebaseerd op bewezen wetenschap in samenwerking met Belgische universiteiten. Het blad had een Nederlandstalige (Bodytalk) en een Franstalige editie (Equilibre) en werd geleid door 2 artsen bedreven in de journalistiek. Samen met een kleine enthousiaste redactie verzorgden we 12 edities per jaar. Roularta, en zijn toenmalige CEO Rik De Nolf, gaf het initiatief alle kansen. ...

Ruim 15 jaar geleden, in september 2006, bracht Roularta met trots het eerste nummer van Bodytalk uit, een kritisch gezondheidsmagazine zonder reclame, gebaseerd op bewezen wetenschap in samenwerking met Belgische universiteiten. Het blad had een Nederlandstalige (Bodytalk) en een Franstalige editie (Equilibre) en werd geleid door 2 artsen bedreven in de journalistiek. Samen met een kleine enthousiaste redactie verzorgden we 12 edities per jaar. Roularta, en zijn toenmalige CEO Rik De Nolf, gaf het initiatief alle kansen. Magazines die geen reclame-inkomsten genereren, zoals Bodytalk in de beginjaren, kosten meer dan een doorsnee magazine, maar ons blad kreeg de tijd om te groeien. Die eerste jaren konden we heel wat lezers bereiken, dankzij de niet-aflatende inzet van de goed draaiende abonnementendienst van Roularta. We klonken bij elke kaap van 5.000 extra abonnees. Aan die zorgeloze tijd kwam in 2008 een einde door de bankencrisis. De media kregen het zwaar te verduren, en ook Bodytalk deelde in de klappen. Er werd nagedacht over manieren om het blad een tweede leven te geven. De ingreep die volgde hakte erg in op de samenstelling van de redactie. Voortaan zou er slechts 1 Bodytalk zijn, in het Nederlands en het Frans, en zou het magazine worden toegevoegd aan het pakket van Knack (en LeVif). Bovendien werden 3 edities geschrapt en konden bedrijven ook advertenties plaatsen in Bodytalk. Het was geen fijne periode. Ik herinner me de misnoegde lezersbrieven en het afscheid van enkele dierbare collega's. De redactie bleef wel haar kritische koers varen, met artikels gebaseerd op gangbare wetenschap. En zo bleef Bodytalk nog eens 10 jaar overeind. Wat echter uitbleef, waren advertenties. In 2018 volgde een nieuwe besparingsronde waarin we overschakelden naar 6 edities per jaar. Ook daar komt nu een einde aan. In 2022 valt het doek. Het magazine dat u in handen heeft, is het laatste nummer, nummer 144. Na iets meer dan 15 jaargangen heeft de uitgever beslist het gezondheidsmagazine niet langer uit te geven. Die beslissing is hard aangekomen bij de redactie, de medewerkers en niet in het minst bij mezelf. Toch zult u ons nog her en der tegenkomen in andere magazines, want kritische journalisten, zoals An Swerts, Carine Stevens, Thomas Detombe, Carine Maillard en Pascale Pierard, zijn broodnodig in een wereld waarin fake gezondheidsnieuws welig tiert. Dat is een les die de coronapandemie ons alvast geleerd heeft. Wij wensen u een goede gezondheid.