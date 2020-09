'Wat als ik nu eens voor een totaal ander beroep zou kiezen?' Velen dagdromen weleens over een loopbaanwissel, maar slechts een minderheid zet de stap. Het gemak en de zekerheden van de huidige loopbaan opgeven, om zich volledig om te vormen en te bewijzen in een nieuwe, onbekende sector: het i...

'Wat als ik nu eens voor een totaal ander beroep zou kiezen?' Velen dagdromen weleens over een loopbaanwissel, maar slechts een minderheid zet de stap. Het gemak en de zekerheden van de huidige loopbaan opgeven, om zich volledig om te vormen en te bewijzen in een nieuwe, onbekende sector: het is een grote opgave. Toch knelt bij sommigen het professioneel schoentje zo hard, dat ze toch beslissen voor een nieuwe start te gaan. Ook de medische sector blijft niet gespaard van de drang naar professionele verandering. In het boek Stethoscoop aan de haak; witte jassen gaan vreemd van arts op rust Michel Deruyttere komen artsen, chirurgen, apothekers, virologen, tandartsen, verplegers, dierenartsen en professoren aan bod die hun vaak goedbetaalde en prestigieuze loopbaan vaarwel zeiden of op de achtergrond plaatsten om een andere weg in te slaan dan degene die was uitgestippeld door Hippocrates. Achttien 'witte jassen' uit de Belgische medische wereld die kozen voor de meest verscheiden carrières, gaande van pianist en cartoonist tot CEO en wijnbouwer, getuigen. Hun verhaal wordt aangevuld met levenslopen van historische figuren met een medische achtergrond die hun leven een andere draai gaven. Op die manier schetst Deruyttere een meeslepend en erudiet beeld van de uiteenlopende beweegredenen van de medische 'overlopers' en hoe het hen is vergaan. Het levert inspirerende en bemoedigende lectuur op voor wie aarzelt om de stap naar een carrièreswitch te zetten.