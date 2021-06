Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart lanceerde de Hemofilievereniging AHVH, met de steun van het biofarmaceutische bedrijf Takeda, de Belgische editie van het boek Bloedmo...

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart lanceerde de Hemofilievereniging AHVH, met de steun van het biofarmaceutische bedrijf Takeda, de Belgische editie van het boek Bloedmooi - in navolging van de uitgave in Nederland. Dit boek met levensverhalen is een hart onder de riem voor vrouwen met bloedstollingsstoornissen. Die aandoeningen treffen vooral mannen, waardoor ze bij vrouwen nog vaak niet snel onderkend worden. En dat is jammer, want de impact van een verhoogde bloedingsneiging is voor vrouwen vaak nog groter dan voor mannen, die niet hoeven te menstrueren of te bevallen. Een adequate behandeling, waarbij de laatste 30 jaar al een flinke vooruitgang werd geboekt, én de steun van de omgeving maken het verschil voor meer levenskwaliteit. Dat blijkt duidelijk uit de 14 openhartige, aangrijpende getuigenissen.