Met slechts 7 minuten intensief sporten per week zou je je conditie al aardig kunnen opkrikken, zo beweren een aantal studies over HIIT (high intensity interval training). Die training bestaat uit een vorm van intervaltraining waarbij korte periodes (10 seconden tot 4 minuten) van intensieve 'oefeningen' (zoals keihard trappen op een hometrainer) worden afgewisseld met korte rustperiodes (30 seconden tot 4 minuten). HIIT zou de fitheid verbeteren, maar er zijn twijfels of de aanpak echt gezond is.