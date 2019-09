15 vragen over tattoos

Tatoeages winnen nog altijd aan populariteit en worden steeds normaler in het straatbeeld. Waarmee moet je zoal rekening houden als je overweegt een tattoo te laten zetten? Hoe veilig is het? En wat als je er later spijt van krijgt?

© GETTY

Hoeveel mensen nemen een tattoo? Volgens de FOD Volksgezondheid worden in ons land jaarlijks zo'n half miljoen tatoeages gezet. Er zijn geen gegevens bekend over het profiel van de mensen die het doen, maar je ziet tattoos bij alle leeftijden en bevolkingsgroepen - niet alleen bij hippe vogels, maar ook bij zakenmensen en coole oma's. En waar een tatoeage vroeger bedekt moest kunnen worden, worden nu ook vaak tattoos aangebracht op bijvoorbeeld vingers, hals en onderarmen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×