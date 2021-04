Zoveel verschillende bacteriofagen (dat zijn virussen die in staat zijn bacteriën te infecteren) vonden wetenschappers in onze darmen nadat ze uitw...

Zoveel verschillende bacteriofagen (dat zijn virussen die in staat zijn bacteriën te infecteren) vonden wetenschappers in onze darmen nadat ze uitwerpselen van 28.000 mensen uit verschillende delen van de wereld geanalyseerd hadden. Meer dan de helft van de aangetroffen bacteriofagen bleek bovendien nooit eerder beschreven. De meeste virussen zijn geen ziekteverwekkers, maar spelen juist een belangrijke rol bij het handhaven van een gezond ecosysteem in onze darmen. De Gut Phage Database kan van grote waarde zijn in de zoektocht naar bacteriofagen als alternatief voor antibiotica, waar steeds meer bacteriën resistent voor worden.