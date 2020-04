1. Begin je nu pas met sporten of bewegen, bouw dan heel langzaam op.

1. Begin je nu pas met sporten of bewegen, bouw dan heel langzaam op. 2. Beweeg, maar niet te intensief en niet te lang aan één stuk. Bewegen is belangrijker dan sporten. 3. Sport je geregeld, kies dan nu eerder voor intervalactiviteiten en beperk je duurinspanningen. 4. Oefen als het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon...). 5. Binnen bewegen blijft nog altijd veel beter dan niet bewegen. 6. Sport het liefst in je eentje of alleen met huisgenoten, en hooguit met 1 niet-huisgenoot. 7. Blijf uit de buurt van anderen. Houd minstens anderhalve meter afstand en geef geen high fives of vuistjes. 8. Houd ook altijd afstand. Rij niet samen in 1 auto naar de sportactiviteit, kleed je niet samen om, enzovoort. 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal zoals een pallet, racket, bal, fiets, step, enzovoort. 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet op je eentje. Je kunt de infectie zo erger maken. Rustig bewegen mag en wordt zelfs aangeraden. Wacht eens de koorts weg is om opnieuw te sporten. Doe het nog evenveel dagen rustig aan als dat je koorts hebt gehad. Na 3 dagen koorts neem je dus 3 dagen rust en hervat je pas op dag 7.