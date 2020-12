Zoveel elastiekjes werden teruggevonden in de maag van een dode ...

Zoveel elastiekjes werden teruggevonden in de maag van een dode jonge ooievaar. Vogels houden elastiekjes voor regenwormen en eten ze op, maar krijgen ze niet verteerd en sterven. Let daarom op als je de restanten van een busseltje radijzen of rapen bij het groente-afval kiepert. Het elastiekje hoort bij het restafval.