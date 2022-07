Luidt de ID. Aero het einde van het SUV-tijdperk in?￼

ID., het elektrische VW-merk toont een conceptversie van een luxueus sedanmodel, waarvan de productieversie nog ruim een jaar op zich zal laten wachten. Een weldoordachte aerodynamische lijn moet het rijbereik opkrikken tot ruim 600 km.

Luxe

Dit nieuwe model uit Wolfsburg wordt op het MEB-onderstel gebouwd, wat impliceert dat er enkel 100% elektrische aandrijfunits zullen worden voorzien. Qua afmetingen is hij vergelijkbaar met een Tesla Model S, want VW geeft aan dat hij bijna 5 meter lang wordt. De deurgrepen zitten in het koetswerk verzonken om de aerodynamica verder te optimaliseren. Het conceptmodel heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23. Deze luxueus afgewerkte sedan werd vooral ontwikkeld met het oog op de Chinese markt en de VS, hoewel hij ook bij ons op de markt zal komen.

SUV-vorm niet langer verdedigbaar?

Wat opvalt is dat steeds meer constructeurs zeer gestroomlijnde modellen in de pijplijn hebben zitten en mogelijk stilaan afstand nemen van de nog steeds populaire SUV-koetswerkvorm. De voorbije jaren zagen we al een trend naar de zogenaamde crossovers die dankzij een lagere daklijn reeds een betere stroomlijn hadden. Nu constructeurs verplicht worden om hun voertuigen nog efficiënter te maken, valt een weinig gestroomlijnde koetswerkvorm (zoals die van een SUV-model) steeds moeilijker te verdedigen of te handhaven. Een auto met dezelfde aandrijving, maar voorzien van een meer aerodynamisch koetswerk komt met dezelfde hoeveelheid energie een stuk verder. Die aanpak is zowel voor de constructeur als voor de consument een stuk goedkoper dan steeds grotere (en zwaardere) batterijen in auto’s te proppen om de actieradius te optimaliseren.