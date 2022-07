Lucien-fietsen blijft groeien

Lucien heeft de ambitie om de belangrijkste Belgische fietsenketen worden. Met een fijnmazig netwerk en interessante leasingformules wil moederhuis D’Ieteren het verschil maken.

Bijkomende locatie

D’Ieteren, voornamelijk bekend van de invoer- en distributieactiviteiten van automerken uit de Volkswagen-groep, voegt met de verdere uitbouw van fietsafdeling Lucien de daad bij het woord door adermaal een belangrijke fietszaak ‘Velofixer’ in de Brusselse Anspachlaan over te nemen. In de bekende zaak worden onder meer cargofietsen en Brompton-plooifietsen verkocht. Velofixer is in het Brusselse vooral bekend omwille van de mobiele servicedienst. 11 jaar geleden startte de zaak met één bakfiets waarmee een mobiele fietshersteldienst werd opgezet. Vandaag telt Velofixer elf medewerkers, dit is naast de Lucien flagship store in Elsene meteen de tweede Lucien-zaak in de hoofdstad. Lucien telt momenteel 9 sites, waarvan 7 in de Antwerpse regio.

Stromer met huurformule

Lucien stelt meteen ook een leaseformule voor de Zwitserse Stromer fiets voor met het Stromer Discovery Plan. Via deze samenwerking tussen Joule, Stromer en Lucien krijgen bedrijven de kans om gedurende een jaar een high-end speed pedelec te huren aan een maandelijks tarief van 150 euro (exclusief BTW). Op die manier kunnen de medewerkers deze mobiliteitsoptie ontdekken. De tweewielers kan men online reserveren en wie wenst kan een testrit maken in één van de Lucien-locaties. De fietsen zullen vanaf september worden geleverd.