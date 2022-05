© BELGA

De gewezen bisschop van Gent is door paus Franciscus benoemd tot kardinaal. Luc Van Looy, tot vorig jaar voorzitter van ngo Caritas International, zegt dat zijn benoeming weinig verandert. ‘Het is meer een eretitel’, zegt hij in Het Laatste Nieuws. De paus en Van Looy delen dezelfde visie op de kerk. ‘We vinden allebei dat er meer leken op belangrijke posten moeten komen en zijn voorstander van “een vriendelijke kerk”, dicht bij de burger.’