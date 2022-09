Londen overweegt verhuis van Britse ambassade in Israël naar Jeruzalem

De Britse premier Liz Truss heeft haar Israëlische ambtgenoot Yair Lapid gezegd dat ze overweegt de Britse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar de betwiste stad Jeruzalem. Dat deed ze tijdens hun ontmoeting in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De aankondiging van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, in 2017, om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, leidde destijds tot een golf van protest. Intussen bevindt de Amerikaanse ambassade zich in Jeruzalem, net als die van Guatemala, Honduras en Kosovo. Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn ambassade dus wel altijd in Tel Aviv gehouden, hoewel Israël zelf Jeruzalem aanduidt als hoofdstad.

Maar in de campagne voor het premierschap afgelopen zomer deed Truss, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, in een brief aan de Conservative Friends of Israel gelijkaardige uitspraken. Ze zei ‘het belang en de gevoeligheid’ van de locatie te begrijpen. In haar toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaf Truss nog aan dat haar land Oekraïne militair zal blijven steunen tot de overwinning tegen Rusland.