Lng-onderhoud knabbelt aan Belgische gasvoorraad

De voorbije dagen is de Belgische gasvoorraad opvallend ­gekrompen. Door onderhoudswerken aan de lng-terminal in Zeebrugge moeten onder meer energieleveranciers aan de reserves knabbelen. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Na maanden van massaal aanvullen zakt het peil van de Belgische gasreserves de jongste dagen snel. In enkele dagen tijd werd bijna 500 gigawattuur gas uit de opslag in Loenhout gehaald, goed voor ruim 5 procent van de totale capaciteit.

Waar de gasvoorraad van ons land vorige vrijdag nog voor ruim 91 procent vol zat, gaat het nu nog om 86 procent. Woensdag werd in één dag meer gas uit de opslag gehaald dan in putje winter. Met een extractie van 136 gigawattuur kwamen de gebruikers zelfs in de buurt van het maximaal haalbare.

Beheerder Fluxys laat aan De Tijd weten dat wat in Loenhout gebeurt “volkomen normaal” is. De reden voor de plotse duik ligt aan zee. Sinds vorige week vrijdag vinden aan de lng-terminal in de haven van Zeebrugge onderhoudswerken plaats. Het gaat om een gepland onderhoud dat nog de hele week duurt.