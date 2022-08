Liz Cheney verliest voorverkiezing

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© AFP via Getty Images

De Republikeinse politica en dochter van oud-vicepresident Dick Cheney verloor vorige week, geheel zoals verwacht, de Republikeinse voorverkiezing in Wyoming. Ze zal in november geen kans maken om zichzelf op te volgen als parlementslid, maar voorlopig betekent dat niet het einde van haar politieke carrière. Cheney, die zich sinds de aanval op het Capitool opwerpt als de hevigste Republikeinse criticus van Donald Trump, denkt er nu over zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.