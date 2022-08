Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© ISOPIX

LaFlamme, een van de bekendste televisiejournalisten in Canada, werd onlangs de deur gewezen bij haar zender CTV News. Tot ontsteltenis van heel veel Canadezen. Een belangrijke reden voor haar ontslag zou namelijk zijn dat LaFlamme een van de vrouwen is die sinds de coronalockdown hun haar niet langer verven. Als 58-jarige journaliste heeft ze dus al even een grijs kapsel. Voor oudere vrouwen in de televisiewereld ligt dat kennelijk nog altijd moeilijk.