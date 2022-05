Nieuws Le plus beau

Arno en drummer Rudy Cloet, relaxed bij het zwembad van de Bikini Club in Toulouse, 1986. Danny Willems: ‘Ik had altijd en overal een camera mee – nu nog – en was constant aan het fotograferen. Hij was er zich op den duur niet meer van bewust. Dit is zo’n onbewaakt moment. Bakkend in de zon, een paar uur voor een optreden. Kustjongens, hè.’ Arno: ‘Toffe rockclub, die Bikini van toen. Bestaat niet meer. Is ontploft.’ © National