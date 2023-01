Lahbib somber over onderhandelingen Vandecasteele: ‘We hebben geen invloed en zeer weinig contacten’

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) geeft toe dat België weinig diplomatieke armslag heeft om de Belg Olivier Vandecasteele uit een Iraanse gevangenis te krijgen. Lahbib zegt vrijdag in L’Echo dat ‘de betrekkingen met Iran moeilijk zijn, we hebben geen invloed, noch diplomatiek noch economisch, en zeer weinig contacten’.

Ze preciseert dat de revolutie en de demonstraties in Iran de betrekkingen niet vergemakkelijken, en dat terwijl België de dood van Mahsa Amini, de repressie en de doodvonnissen openlijk heeft veroordeeld. ‘Het is mijn plicht om onze onderdanen in het buitenland te beschermen, maar ik kan ook niet zwijgen over wat daar gebeurt. We praten er openlijk over met het Iraanse regime.’

Geen ruildeal

De minister herinnert eraan dat België 74 andere overleveringsverdragen heeft gesloten, onder meer met landen als Rusland. ‘Men was bezig met de opstelling van dit verdrag voordat Olivier Vandecasteele werd ontvoerd. Iran is een van de landen waaruit wij onze veroordeelde onderdanen willen kunnen repatriëren zodat zij hun straf in België kunnen uitzitten’, benadrukt Lahbib.

De minister voegt daaraan toe dat er niet gepraat wordt over een ruil. ‘Als ik mijn collega aan de telefoon spreek, gaat het niet over Assadi, maar over het lot van Olivier Vandecasteele. Het doel is zijn vrijlating, betere detentievoorwaarden, contact met zijn familie en duidelijkheid te verkrijgen’, aldus nog de minister.

Overmoed

De uitspraken van Lahbib staan in schril contrast met wat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vorige week in De Zevende Dag verkondigde: ‘We zullen er alles aan doen om de man terug te halen, binnen de principes van de rechtstaat, en we zullen daar in lukken. Dat is mijn vaste wil en die van alle collega’s in de regering.’

"Ik zal er alles aan doen, wettelijk én grondwettelijk, om die man hier bij ons terug te krijgen. Er is voor mij maar één grens: de principes van de rechtsstaat respecteren."



Minister van Justitie @VincentVQ @openvld over Olivier Vandecasteele in de Iraanse gevangenis #7dag pic.twitter.com/J3eHigYMXn — De Zevende Dag (@De7deDag) January 15, 2023

De moeder van Olivier Vandecasteele getuigde vandaag in een reportage op de RTBF: ‘Wij weten zeker dat hij nergens beschuldigd van kan worden, zijn werk kwam het land ten goede’.

Olivier Vandecasteele is een Belgische ngo-medewerker die tien maanden geleden onterecht werd gearresteerd in Iran. Sindsdien zit hij opgesloten in erbarmelijke omstandigheden. Vandecasteele werd recent veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. De Iraanse regering zou Vandecasteele verdenken van spionage.