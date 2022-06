 ‘Kwart wereldbevolking loopt risico op blootstelling aan overstromingen’

Meer dan een kwart van de wereldbevolking loopt een risico op blootstelling aan overstromingen, met inwoners van armere landen die op kop lopen. Dat blijkt uit een studie die dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications is gepubliceerd.

Bijna een kwart van de wereldbevolking, namelijk 1,81 miljard mensen, is rechtstreeks blootgesteld aan overstromingen met een frequentie van 1 op 100 jaar. De overgrote meerderheid (89 procent) van deze mensen leeft in lage- en middeninkomenslanden. In Oost- en Zuid-Azië, voornamelijk in China en India, leven al 1,24 miljard mensen die hierop risico lopen.

“Het is voor het eerst dat het blootstellingsrisico op overstromingen onderzocht werd in combinatie met armoedegegevens”, zo zegt Thomas McDermott van de Universiteit van Galway in Ierland. Die gegevens komen van de Wereldbank.

Bovendien zagen de auteurs ook dat slechts twaalf procent van het mondiale bbp zich concentreert in gebieden met een hoog overstromingsrisico. “Landen met een laag inkomen worden onevenredig blootgesteld aan overstromingsrisico’s en zijn kwetsbaarder voor rampzalige gevolgen op lange termijn,” klinkt het. Volgens wetenschappers zullen door de klimaatverandering en slecht verstedelijkingsbeheer deze risico’s de komende jaren enkel vergoten.