Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken Roularta en feliciteren Knack met Maai Mei Niet (video)

Hoog bezoek bij Roularta Roeselare. Want daar maakten vandaag Koning Filip en Koningin Mathilde hun opwachting. Een beeldreportage.

Het vorstenpaar werd warm onthaald door Roularta-CEO Xavier Bouckaert, die ook meteen een presentatie gaf over het mediabedrijf Roularta. Bart Casteleyn, hoofdredacteur van de Krant van West-Vlaanderen en De Zondag, stelde zijn kranten voor

Adjunct-hoofdredacteur van Knack Simon Demeulemeester stelde Maai Mei Niet-voor, de succesvolle biodiversiteitscampagne die door Knack in Vlaanderen en Le Vif (En mai, tonte à l’arret) in Franstalig België wordt getrokken.

Maai Mei Niet verzoekt burgers met tuinen en koertjes om een maand lang hun gazon niet of minder te maaien om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. De campagne is het koningspaar niet onbekend. Biodiversiteit staat op hun radar: zo wordt door de koninklijke stichting waar mogelijk een natuurvriendelijk beheer toegepast. Het koningspaar feliciteerde Knack en Le Vif met het initiatief: ‘Proficiat voor jullie mooi engagement.’

Versgedrukte Krant van West-Vlaanderen

Nadien volgde een bezoek aan de eigen drukkerij van Roularta Media Group onder leiding van Steven Renders, de directeur van Roularta Printing. Nadien konden de koning en de koningin een versgedrukt exemplaar van de Krant van West-Vlaanderen bewonderen en ontvingen ze tekeningen die de kinderen van Roularta-medewerkers hadden gemaakt.