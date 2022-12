KnackCrack

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1 Voor het eerst wint een Belgische vrouw een medaille op de Winterspelen. In de laatste ronde van de 1000 meter shorttrack gaan twee concurrentes onderuit. De Mechelse (…) profiteert en pakt brons. Ook broer Stijn neemt deel aan de Spelen.

2 Met twee gouden medailles was het WK indoor- atletiek een groot succes voor de Belgen. (…) won de vijfkamp en verbrak daarbij het nationaal record van Nafi Thiam, afwezig in Belgrado. Ze won drie van de vijf disciplines en werd twee keer tweede.

3 (…), Vlaams Parlementslid voor de N-VA, wordt ceo van de Belgische profvoetbalcompetitie. Er wachten hem grote uitdagingen. Het Belgisch voetbal verliest fiscale voordelen en kampt met een belabberd imago na het fraudeonderzoek Propere Handen.

4 Dylan Teuns rijdt weg van de concurrentie op de Muur van Hoei. In de (…) behaalt de Limburger de mooiste overwinning uit zijn carrière tot nog toe. Alejandro Valverde en Aleksandr Vlasov vervolledigen het podium.

5 Viervoudig wereldkampioen (…) verlaat na 2022 de Formule 1. De Duitser wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Bij Aston Martin wordt hij vervangen door Fernando Alonso, ook een meervoudige wereldkampioen.

6 Op haar 35e verovert de Nederlandse (…) tijdens de Winterspelen in Peking voor de derde keer goud op de 1500 meter. Geen enkele schaatser heeft een omvangrijker olympisch palmares. De 35-jarige Nederlandse won 13 medailles, waarvan 6 gouden.

7 Op het EK voetbal in Engeland schoppen de Red Flames, de nationale vrouwenploeg, het tot de kwartfinale. Tegenstander Zweden domineerde maar wist pas in de extra tijd te scoren. De Belgische doelvrouw (…) blonk uit.

8 De tennisacademie van Kim Clijsters in haar thuisstad (…) vraagt het faillissement aan. De viervoudige grandslamwinnares wilde er internationale toppers laten trainen in een ongedwongen setting tussen de amateurs, maar het project bleek niet rendabel.

9 RC Bruxelles kroont zich tot kampioen in het (…). Het wint de play-offfinale van La Gantoise. Na de reguliere competitie stonden Waterloo Ducks aan kop, maar zij lieten het afweten in de play-offs.

10 Een positieve coronatest bij aankomst in Peking, tien dagen quarantaine en een scheurtje in de hamstring: de 25-jarige skeletonrijdster (…) beleeft dramatische Winterspelen. Ze was kandidaat voor het podium, maar eindigt 18e.

11 Door organisatorische chaos rond het stadion begint de Champions League-finale een half uur later dan gepland. Fans boden zich aan met valse tickets, met opstootjes tot gevolg. Is (…) wel klaar om in 2024 de Olympische Spelen te ontvangen?

12 Nog voor de start van het Wereldkampioenschap wielrennen valt één favoriet om een wel zeer knullige reden uit. (…) werd in zijn hotel wakker gehouden door spelende meisjes. Na een handgemeen belandt de wielrenner op het politiekantoor.

13 Voor het eerst sinds lang heeft België weer een wereldkampioen autosport. West-Vlaming Stoffel Vandoorne wint het WK (…), het kampioenschap voor elektrische racewagens. Zijn team Mercedes wint het kampioenschap bij de constructeurs.

14 ‘The process’ bracht niet het gehoopte resultaat: trainer Vincent Kompany verlaat Anderlecht zonder prijs. In de bekerfinale blijkt AA Gent te sterk. Kompany gaat aan de slag bij (…), in de Engelse tweede klasse.

15 Er is een wissel van de macht in het mannentennis. (…) klopt Casper Ruud in de finale van de US Open. De 19-jarige Spanjaard wordt tegelijk de jongste nummer een op de ATP-ranking aller tijden.

16 Op de Antwerpse Groenplaats vindt het Wereldkampioenschap (…) plaats, de pleintjesvariant van basketbal. De Belgische mannen sneuvelen in de halve finale, de vrouwen delven het onderspit in de kwartfinale.

17 België presteert sterk op het WK volleybal voor vrouwen. De Yellow Tigers eindigen op de negende plaats en kloppen gastland Nederland. Ster bij de Belgen is de 23-jarige aanvalster (…), die bij Il Bisonte Volley Firenze speelt.

18 Op de World Cup of Darts verliezen de Belgen de kwartfinale van Australië, de latere winnaar. De Belgische ploeg bestaat uit Dimitri ‘The Dreammaker’ Van den Bergh en Kim ‘(…)’ Huybrechts.

19 De eerste drie maanden van het NBA-seizoen had (…) gemist omdat hij weigerde zich te vaccineren. De geniale maar erg controversiële pointguard van de Brooklyn Nets is vatbaar voor complottheorieën: zo gelooft hij dat de aarde plat is.

20 Topspits (…) verlaat Bayern München en tekent voor FC Barcelona. Concurrenten vragen zich af hoe Barcelona de Pool kan betalen, want de kas van de Catalaanse club is leeg. In zijn eerste tien matchen scoort de aanvaller dertien doelpunten.

21 2 uur 1 minuut en 9 seconden is het nieuwe wereldrecord op de (…). De Keniaan Eliud Kipchoge verbeterde in Berlijn zijn eigen recordtijd. Vroeg of laat duikt iemand onder de 2 uur, zegt Kipchoge, maar hij vermoedt dat hij het zelf niet in de benen heeft.

22 De favorieten reden in de regen, maar toen (…) zijn proloog door Kopenhagen reed, waren de wegen al opgedroogd. De West-Vlaming verovert zo, compleet onverwacht, zijn eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk.

23 Sportjournalist Ruben Van Gucht treedt in het huwelijk met gewezen hoogspringster (…). De Kroatische was een geduchte tegenstander van Tia Hellebaut.

24 Voetbalclub Antwerp haalt Marc Overmars binnen als sportief directeur. De Nederlander moest opstappen bij Ajax, na meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Antwerp-eigenaar (…) drukte de komst van Overmars persoonlijk door.

25 Op het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines wint Lotte Kopecky twee wereldtitels. Ze haalde het in de afvalling en troefde de concurrentie af in de ploegkoers, samen met ploeggenote (…).

26 Een 17-jarige Roemeen, die zichzelf ‘Chlorine Daddy’ noemt, is de nieuwe koning van het zwemmen. Op het WK won (…) met overmacht de 100 en de 200 meter vrije slag, een dubbel waar nog maar één andere zwemmer in slaagde.

27 Op speeldag 1 van de Champions League stunt Club Brugge door met 1-0 te winnen van Bayer Leverkusen. Het doelpunt werd gescoord door de 19-jarige Ivoriaan (…), nochtans een verdediger.

28 ‘Op dit moment is Charles een verwarde, bange jongen’, zegt analist Arrigo Sacchi over Charles De Ketelaere. De Rode Duivel beleeft een aarzelend debuut bij (…), de Italiaanse landskampioen waarvoor hij Club Brugge verliet.

29 De Belgische tiener Sarah Chaari verovert goud op het WK (…) in Guadalajara. Hoewel de sport weinig beoefenaars telt, heeft België er toch een reputatie in hoog te houden, met toppers als Jaouad Achab, Raheleh Asemani en Si Mohamed Ketbi.

30 Het Belgische zwemmen gaat door een moeilijke periode, maar er is één lichtpunt. (…), een zeventienjarige zwemster uit Houthalen-Helchteren, wint vijf medailles op het EK voor junioren. Ze brak al vijf nationale zwemrecords.

Bent u onze Knack Crack van het jaar? Bewijs het van 14 tot en met 19 december op knack.be/crack en maak elke dag kans op mooie prijzen. Behaalt u na zes dagen quizzen de hoogste score? Dan kroont u zich tot dé Knack Crack van 2022, inclusief megaprijs! De juiste antwoorden verschijnen in Knack 51 of online op 20 december.

Kim Clijsters © BELGA

Stoffel Vandoorne © Xavi Bonilla/DPPI / ipa-agency.n

Vincent Kompany © Ben Early/News Images/Sipa USA

Kim ‘(…)’ Huybrechts. © BELGA

Eliud Kipchoge © National

Ruben Van Gucht © BELGA

Marc Overmars © Pro Shots/Sipa USA