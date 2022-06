Knack-reportage over Umicore en ‘Maai Mei Niet’ bekroond met Belfiuspersprijzen

Knack won Belfiuspersprijzen voor de reportage over de gevolgen van de looduitstoot bij Umicore in Hoboken, en voor het bijzonder journalistiek project ‘Maai Mei Niet’.

Dat maakte de bank, die haar persprijzen al voor de 59ste keer uitreikt, woensdag bekend.

De Umicore-reportage gebeurde in samenwerking met de VRT (Pano).

Débora Votquenne, Doruntina Islamaj en Knack-journalist Kristof Clerix gingen graven in vier decennia aan verslagen, archieven en beeldmateriaal over de looduitstoot bij Umicore in Hoboken. ‘Het resultaat is een indrukwekkend werkstuk met een reeks ontnuchterende vaststellingen’, luidt het verdict van de jury.

In de overkoepelende categorie ‘Coup de coeur’ voor bijzondere projecten haalde Knack het met ‘Maai Mei Niet’. Dat begon als klein initiatief van journalist Simon Demeulemeester, maar zette uiteindelijk een hele beweging in gang, met duizenden tuiniers die in actie schoten. Of juister, niet in actie schoten, en hun tuin ongemaaid lieten.

Bij zusterblad Le Vif won Mélanie Geelkens in de categorie ‘Coup de coeur’ voor ‘Que faisiez-vous le soir du 3 septembre 1992?’, een serie artikels over een moordzaak uit 1992.

Andere prijzen

In de categorie ‘Print en Web’ haalde de reportage ‘De PFOS-vervuiling blootgelegd’ van De Standaard het. Journalisten Jef Poppelmonde, Stijn Cools, Maxie Eckert en Lisa De Bode leverden ‘journalistiek graafwerk met een grote politieke en maatschappelijke impact die tot vandaag in heel Vlaanderen voelbaar is’, zegt de jury erover.

De podcast ‘Snapt ge mij nu?’ van journaliste Aurélie Boffé won de Persprijs voor Radio en Podcast. Voor de VRT ging ze in gesprek met jongeren over actuele onderwerpen die polariseren. De jury raakte gecharmeerd door de de ‘jeugdige en spontane interviewaanpak’.

In de categorie Financieel en Economisch won de artikelenreeks ‘Congo Hold-up’ van De Standaard en Le Soir de prijs. Journalisten Kasper Goethals, Roeland Termote, Nikolas Vanhecke en Louis Colart legden een complex financieel radarwerk bloot onder meer op basis van het grootste datalek ooit in Afrika, en met linken naar dubieuze Belgische zakenlui.

De Tijd krijgt dit jaar de Persprijs in de categorie ‘Digital & Interactive’ voor een multimediaal verhaal over de Noordzee. ‘Het wemelt op de Noordzee’ was werk van Thomas Roelens, Raphael Cockx, Stephanie De Smedt en Andries Fluit. ‘Verhaal, vorm en techniek sluiten perfect op elkaar aan. De mogelijkheden van het digitale format worden ten volle benut’, aldus de jury.

De prijs voor beste foto tot slot ging naar fotograaf Mathieu Golinvaux voor een foto die verscheen in de Franstalige krant Le Soir. De foto toont hongerstakers in de Begijnhofkerk in Brussel.