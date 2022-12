Kinderrechtencommissaris bezorgd: ‘Mogen niet gewoon worden dat jongeren op straat slapen’ 

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens klaagt vrijdag in een opiniestuk in De Morgen de alarmerende situatie aan van jonge asielzoekers in ons land. “Dat jongeren op straat moeten slapen, mogen we niet gewoon worden”, klinkt het.

De opvangcrisis in ons land wordt steeds acuter: niet enkel alleenstaande mannen moeten tegenwoordig op straat slapen, ook voor gezinnen en jongeren is steeds minder opvangplaats, net nu het kouder begint te worden. In principe krijgen niet-begeleide minderjarigen meteen opvang, maar als er twijfel rijst over hun leeftijd, is dat niet altijd het geval, aldus Vrijens. “De overheid zegt dat ze al weken naar oplossingen zoekt, maar nog altijd zijn die er niet. En ondertussen verschuift de grens van wat we aanvaardbaar lijken te vinden”, luidt het.



De kinderrechtencommissaris verwijst ook naar de opvangcrisis in Nederland, waar de dood van een baby in augustus voor een kantelmoment zorgde in de publieke verontwaardiging. “Moeten we hier ook wachten tot een van de jongeren iets overkomt?”, aldus Vrijens. “Door de crisis staat een deel van de niet-begeleide minderjarigen op straat en worden hun meest essentiële basisbehoeften niet vervuld. Met alle gevolgen van dien: de ondraaglijke kou die met de dag en de nacht erger wordt, zware gezondheids- en psychische problemen door dat leven op straat, eenzaamheid, chaos en het risico om misleid en misbruikt te worden.”



Vrijens hekelt ook dat de minderjarige jongeren die omwille van twijfel over hun leeftijd op straat belanden momenteel geen leeftijdstest mogen ondergaan en dat het vermoeden van minderjarigheid niet wordt nageleefd. “Nadat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfel uit over de leeftijd, blijkt bij een leeftijdstest 1 op de 3 jongeren toch minderjarig te zijn”, aldus Vrijens, die onderstreept dat de jongeren geen beroepsmogelijkheid hebben of geen plek waar ze gehoor kunnen vinden.



“De fundamentele rechten van die minderjarigen worden niet gerespecteerd en gerealiseerd: hun recht op passende bescherming en zorg, hun recht op opvang en begeleiding, hun recht op informatie en inspraak, hun recht om asiel aan te vragen, hun recht op bescherming tegen elke vorm van exploitatie en misbruik. Al die rechten worden keer op keer, dag en nacht opzijgeschoven. Geschonden”, besluit de kinderrechtencommissaris, die vrijdagmorgen met haar Franstalige collega een bezoek brengt aan het Pacheco-gebouw, waar de registratie gebeurt van asielaanvragen.