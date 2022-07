Kia Xceed poedert neus

Kia komt met een update voor de XCeed, dit crossover model uit het C-segment krijgt een sportievere look, een opgewaardeerd interieur en er komt ook een GT-Line die tot 204 pk sterk is.

Dynamischer look

De XCeed is het meest populaire model binnen het Ceed-gamma met dank aan het stoere koetswerk en de hogere zithouding. De vernieuwde versie kan je herkennen aan de verticaal gevormde luchtinlaten en het aangepaste radiatorrooster met twee sierstrips onder het grotere merkembleem. In de aangepast bumper worden de mistlampen op een creatievere manier geïntegreerd. Hoewel de XCeed het dna van de Ceed overneemt zijn de voordeuren de enige koetswerkelementen die identiek zijn aan het vijfdeurs hatchback model. De hertekende koplampen lopen nog verder door in de flanken en worden net als de lichtunits achteraan bedacht met ledtechnologie.

GT-Line

Voortaan is de XCeed eveneens leverbaar als GT-Line en die heeft recht op een iets agressievere look met een tigernose rond het radiatorrooster. Achteraan heeft deze versie recht op zeshoekige lichtunits in combinatie met een sportievere diffuser. De flanken worden getypeerd door de grote 18-duimsvelgen en zwarte dakrails. Binnenin onderscheidt de GT-Line zich met zwarte dakbekleding en sportief gevormde stoelen.

Breed gamma

Onder de motorkap kan de Kia-rijder kiezen uit drie benzinemotoren (1.0 – 120 pk, 1.5 – 160 pk of een 1.6 – 204 pk) voorzien van turbo en rechtstreekse benzine-inspuiting. Voor veelrijders is er een zuinige 1.6 dieselmotor die wordt bedacht met mild hybride assistentie via een 48 Volt systeem. Tot slot is er ook een plug-in hybride versie met de 1.6 GDI-benzinemotor en een elektromotor van 44,5 kW. Zuiver elektrisch haalt deze versie een actieradius van 48 kilometer tot 60 km (in de stad). Deze nieuwe versie maakt vanaf september zijn opwachting bij de dealers.