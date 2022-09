Kernreactor Doel 3 produceert geen elektriciteit meer

Kernreactor Doel 3 is vrijdagavond om 21.31 uur definitief van het stroomnet gekoppeld. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel.

De centrale van 1.006 megawatt (MW) heeft veertig jaar lang elektriciteit geproduceerd. Doel 3 is de eerste reactor die in het kader van de kernuitstap definitief wordt gesloten. Nu telt ons land nog maar zes kernreactoren: drie in Doel en drie in Tihange.