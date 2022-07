Kernkabinet uiteen zonder akkoord over pensioenhervorming

Het federale kernkabinet is er dinsdagavond niet in geslaagd een akkoord te vinden over de pensioenhervorming. Dat heeft Belga in regeringskringen vernomen. De voorwaarden voor de toegang tot het minimumpensioen blijven het grote knelpunt.

De federale topministers zaten dinsdagavond sinds 19 uur samen in de Wetstraat 16. De regering probeert al wekenlang een compromis te vinden voor een pensioenhervorming. Er liggen vier maatregelen op tafel: de herinvoering van een pensioenbonus, het deeltijds pensioen, een versterking van de pensioenrechten voor vrouwen en de toegang tot het minimumpensioen, dat Vivaldi eerder al optrok naar 1.500 euro.

Vooral over die laatste kwestie lagen de visies volgens verschillende bronnen voor aanvang van de vergadering van dinsdag nog ver uiteen. Dat blijft ook na de vergadering nog zo, klinkt het in regeringskringen. Het kernkabinet was omstreeks 23.30 uur afgelopen, de ministers gingen niet geheel onverwacht uiteen zonder akkoord. Volgens één bron staat de PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux stilaan geïsoleerd in het dossier.

In een nota van premier Alexander De Croo die afgelopen weekend circuleerde, was sprake van 20 effectief gewerkte jaren vooraleer er sprake kan zijn van toegang tot het mininumpensioen, de PS wou dat al vanaf 10 jaar. De Franstalige socialisten zouden bereid zijn om water in de wijn te doen, maar dan wel op voorwaarde dat er een lange overgangsperiode komt en dat er meer gelijkgestelde periodes in rekening worden gebracht, viel dinsdagochtend te horen bij een andere goedgeplaatste bron.

De Croo legde dinsdagavond een herwerkte versie van zijn nota op tafel, die volgens een bron ‘dichter aansloot bij het regeerakkoord’, maar ook die tekst kon de partijen niet verenigen. De regering werkt wel verder aan de pensioenhervorming, klinkt het nog. Wanneer het kernkabinet opnieuw zal samenzitten, is nog niet beslist.