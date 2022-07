Kernkabinet opnieuw samen over pensioenhervorming

Het federale kernkabinet zit sinds omstreeks 19 uur opnieuw samen in de zoektocht naar een akkoord over de pensioenen. Of dat er vanavond wél in zit, is onzeker.

De federale regering is al een aantal weken op zoek naar een akkoord over een pensioenhervorming. Er liggen vier maatregelen op tafel: de herinvoering van een pensioenbonus, een systeem van deeltijds pensioen, een versterking van de pensioenrechten voor vrouwen en de toegang tot het minimumpensioen, dat Vivaldi eerder al optrok naar 1.500 euro. Vooral over die laatste kwestie liggen de visies volgens verschillende bronnen nog ver uiteen.

Dinsdagavond wagen de federale topministers een nieuwe poging om te landen in het dossier, al zit een akkoord er volgens verschillende bronnen niet in en wordt de vergadering eerder technisch van aard. Premier Alexander De Croo zou een herwerkte versie van zijn nota van dit weekend op tafel hebben gelegd, die toen slecht viel bij verschillende coalitiepartners. De huidige nota zou volgens een bron dichter aanleunen bij de afspraken in het regeerakkoord.

Minister van Financiën en CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem schoof voor aanvang van de kern opnieuw de betaalbaarheid van de pensioenen naar voren. Het aantal effectief gewerkte jaren moet centraal staan in de discussie, zei hij.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux beaamde vanmorgen/dinsdagmorgen dat de regering nog altijd tegen 21 juli wil landen met het dossier. Maar tegelijkertijd wil Vivaldi met sérieux werken, benadrukte ze. “We gaan geen belangrijke hervorming die gevolgen heeft voor iedereen in dit land op een bierviltje neerkrabbelen.”