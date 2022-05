Karine Jean-Pierre wordt woordvoerder van het Witte Huis: eerste zwarte vrouw ooit

Karine Jean-Pierre zal Jen Psaki opvolgen als woordvoerder van het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aangekondigd. Het maakt van Karine Jean-Pierre de eerste zwarte vrouw en de eerste openlijk lesbische vrouw in die functie. Psaki legt de functie neer op 13 mei.

‘Karine brengt niet enkel de ervaring, talent en integriteit mee voor deze moeilijke job, maar ze zal ook de leiding nemen over de communicatie over het werk van de Biden-Harris-regering voor het Amerikaanse volk,’ zei Biden in een mededeling. ‘Jen Psaki heeft de standaard gezet om fatsoen, respect en waardigheidheid naar de perszaal van het Witte Huis terug te laten keren,’ schreef Biden volgens Bloomberg.