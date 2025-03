Kapitein van vrachtschip aangeklaagd voor doodslag

De Russische kapitein van het vrachtschip Solong dat maandag in aanvaring kwam met de olietanker Stena Immaculate in de Noordzee, is vrijdag aangeklaagd voor doodslag door grove nalatigheid. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt.

“De kapitein van de Solong, Vladimir Motine, 59, uit Sint Petersburg, Rusland, werd beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid en werd in voorlopige hechtenis genomen voor hij zaterdag voor de rechtbank in Hull komt”, luidde het in een verklaring van de politie van Humberside.

De aanvaring gebeurde maandagvoormiddag voor de Engelse Noordzeekust, vlakbij de monding van de rivier de Humber. De Solong botste er met de Stena Immaculate, waarop beide schepen in brand vlogen. Die laatste vervoerde bijna 35 miljoen liter kerosine voor het Amerikaanse leger waarvan een deel in de Noordzee is gelekt.

36 bemanningsleden konden gered worden. Een bemanningslid is vermist en vermoedelijk overleden. Volgens het openbaar ministerie gaat het om een 38-jarige Filipijn. (Belga)