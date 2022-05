Amerikaanse al-Jazeerajournaliste ‘door Israëlisch leger’ doodgeschoten in Palestina

Een Amerikaanse journaliste van de Arabische zender Al-Jazeera is woensdagochtend doodgeschoten toen ze verslag maakte van confrontaties in de regio van Jenin op de Westelijke Jordaanoever. De kogel was afgevuurd door het Israëlische leger, zo stelde een journalist van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast. Het slachtoffer is Shireen Abu Akleh, een van de bekendste gezichten van Al-Jazeera.

Ook het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en Al-Jazeera communiceerden dat de journaliste om het leven gekomen is na een schot afgevuurd door het Israëlische leger toen ze in Jenin de confrontaties volgde. Die plaats geldt als een bastion van gewapende Palestijnse groepen in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens het ministerie werd de journaliste in het hoofd getroffen door een kogel. Een journalist van de Palestijnse krant Al-Kuds raakte eveneens gewond, daarbij is sprake van schotwonden.

De Qatarese zender Al-Jazeera spreekt over een ‘moord in koelen bloede’ en een schending van de internationale wetten en normen. Volgens de viceminister van Buitenlandse Zaken van Qatar droeg de journaliste ook een persvest en een helm. ‘Het terrorisme van de staat Israël moet stoppen, de onvoorwaardelijke steun aan Israël moet stoppen’, aldus Lolwah Al Khater op Twitter. Een woordvoerder van het Israëlische leger stelde dat een verklaring zal uitgestuurd worden over het dodelijke incident.

Volgens het Israëlische leger zou ze geraakt zijn door gewapende Palestijnen. In een persmededeling klinkt het dat er de voorbije uren een militaire operatie aan de gang was om ’terreurverdachten te vatten’ in het vluchtelingenkamp van Jenin en elders op de West Bank. Tijdens die operatie openden tientallen gewapende Palestijnen het vuur op de soldaten en gooiden ze explosieven. De soldaten beantwoordden het vuur en personen werden geraakt, klinkt het.

‘Het leger voert een onderzoek naar de gebeurtenissen en overweegt de mogelijkheid dat journalisten geraakt werden door gewapende Palestijnen.’ Die boodschap herhaalde premier Naftali Bennett. De journaliste werd ‘waarschijnlijk’ gedood door Palestijnse en niet Israëlische schoten. Buitenlandminister Yair Lapid bood via Twitter een gezamenlijk onderzoek aan de Palestijnse autoriteiten aan om het overlijden te onderzoeken.

De Amerikaanse ambassadeur in Israel Tom Nides heeft intussen bevestigd dat de Abu Akleh de Amerikaanse nationaliteit heeft. Nides vraagt ‘een grondig onderzoek naar de omstandigheden van haar overlijden.’